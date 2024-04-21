Іспанія

Коментар від півзахисника стосовно зміни статусу важливого протистояння у футболі.

Месут Озіл розповів щодо виступів у Ель Класіко за часів його гри у складі мадридської команди.

"У мій час це був найважливіший матч у світовому футболі", — цитує Месута Football Tweet.

"На жаль для нас, Барселона була, ймовірно, найкращою Барселоною в історії. Барселона під керівництвом Пепа була на іншому рівні, зовсім іншому.

Зараз, я думаю, світовий інтерес більше зосереджений на таких іграх, як Ліверпуль — Манчестер Сіті чи інші матчі Прем’єр-ліги. Я думаю, що рівень Ель Класіко впав, і це не вина Реала, оскільки вони, безсумнівно, є однією з найкращих команд у світі, проблема в Барселоні, яка втратила свій рівень".

У матчі Ла Ліги Барселона зустрінеться з Реалом на Сантьяго Бернабеу, текстова трансляція буде доступна на сайті Football.ua.