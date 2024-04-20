Іспанія

"Вершкові" збирають "Галактікос 2.0".

Мадридський Реал проявляє інтерес до центрального захисника міланського Інтера Алессандро Бастоні. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, у придбанні 25-річного італійського футболіста зацікавлений особисто головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

Зазначається, що керівництво "нерадзуррі" буде вимагати не менше 80 млн. євро за Бастоні.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею десять мільйонів євро на рік без урахування податків. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Сандро Бастоні відіграв за Інтер 33 матчі, забив один гол та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Інтер зацікавлений в послугах Начо.