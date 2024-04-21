Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та каталонська Барселона.

Мадридський Реал та каталонська Барселона зіграють у El Clasico на Сантьяго Бернабеу в рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги.

Карло Анчелотті, після перемоги над англійським Манчестер Сіті, залучив до стартового складу Васкеса та Чуамені до лінії захисту, тоді як Модрич гратиме в центрі поля. Андрій Лунін звично займе місце в рамці воріт.

Хаві, на тлі поразки від французького Парі Сен-Жермен (1:4), залучив до стартового складу Крістенсена до опорної зони.

Реал: Лунін — Васкес, Чуамені, Рюдігер, Камавінга — Кроос — Вальверде, Модрич — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.

Запасні: Аррісабалага, Маріо, Карвахаль, Мілітао, Начо, Хоселу, Себальйос, Фран Гарсія, Діас, Менді, Гюлер.

Барселона: тер Штеген — Араухо, Кунде, Кубарсі, Канселу — де Йонг, Крістенсен, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Запасні: Пенья, Мартінес, Торрес, Педрі, Феліш, Лопес, Алонсо, Ромеу, Роке, Роберто, Кочен, Форт Гарсія.

Гра Реал — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.