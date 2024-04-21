У рамках 32-го туру чемпіонату Іспанії Алавес на своєму полі приймав Атлетіко. 
Господарі зуміли здолати гостей, відправивши в їхні ворота два голи. 
При цьому, під час поєдинку гості завдали 15 ударів по воротах (4 — у площину), а господарі — 8 (3 у площину). 
Протягом матчу Алавес володів м'ячем 31% ігрового часу, а Атлетіко — 69%. 

Алавес - Атлетіко 2:0
Голи: Бенавідес, 15, Ріоха, 90+3

Алавес: Сівера — Теналья, Абгар, Марін, Хаві Лопес — Бенавідес, Бланко — Горосабель (Ріоха, 88), Гуріді (Гевара, 70), Сімеоне (Вісенте, 79) — Кіке (Панічеллі, 79)

Атлетіко: Облак — Савич (Райхані, 81), Хіменес, Аспілікуета (Рейнілду, 57) — Моліна (Ермосо, 81), де Пауль (Сауль, 46), Коке, Барріос (Рікельме, 67), Самуел Ліно — Грізман, Корреа

Попередження: Гуріді, 2, Хаві Лопес, 6, Абгар, 33, Бенавідес, 49, Марін, 69 — Корреа, 45, Аспілікуета, 50, Савич, 68. 