Колектив Дієго Сімеоне програв у два м'ячі.
Алавес - Атлетіко, Getty Images
21 квітня 2024, 21:28
У рамках 32-го туру чемпіонату Іспанії Алавес на своєму полі приймав Атлетіко.
Господарі зуміли здолати гостей, відправивши в їхні ворота два голи.
При цьому, під час поєдинку гості завдали 15 ударів по воротах (4 — у площину), а господарі — 8 (3 у площину).
Протягом матчу Алавес володів м'ячем 31% ігрового часу, а Атлетіко — 69%.
Алавес - Атлетіко 2:0
Голи: Бенавідес, 15, Ріоха, 90+3
Алавес: Сівера — Теналья, Абгар, Марін, Хаві Лопес — Бенавідес, Бланко — Горосабель (Ріоха, 88), Гуріді (Гевара, 70), Сімеоне (Вісенте, 79) — Кіке (Панічеллі, 79)
Атлетіко: Облак — Савич (Райхані, 81), Хіменес, Аспілікуета (Рейнілду, 57) — Моліна (Ермосо, 81), де Пауль (Сауль, 46), Коке, Барріос (Рікельме, 67), Самуел Ліно — Грізман, Корреа
Попередження: Гуріді, 2, Хаві Лопес, 6, Абгар, 33, Бенавідес, 49, Марін, 69 — Корреа, 45, Аспілікуета, 50, Савич, 68.