Іспанія

Колектив Дієго Сімеоне програв у два м'ячі.

У рамках 32-го туру чемпіонату Іспанії Алавес на своєму полі приймав Атлетіко.

Господарі зуміли здолати гостей, відправивши в їхні ворота два голи.

При цьому, під час поєдинку гості завдали 15 ударів по воротах (4 — у площину), а господарі — 8 (3 у площину).

Протягом матчу Алавес володів м'ячем 31% ігрового часу, а Атлетіко — 69%.