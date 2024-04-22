Іспанія

Але рахунок на табло...

Головний тренер каталонської Барселони Хаві висловився про поразку своєї команди в "El Clasico" від мадридського Реалу (2:3). Цитує іспанського фахівця Marca.

"Я пишаюся командою. Думаю, ми грали краще, краще боролися. Ми грали дуже добре, створювали більше моментів, добре оборонялися. Барса контролювала гру та заслуговувала на перемогу.

Ми втратили очки через речі, які не могли контролювати, такі, як контратаки. Шкода. Ми заслуговували на більше.

Нам залишається думати про друге місце. У мене змішані почуття. З огляду на те, як ми грали, закономірним підсумком була б перемога, але є певні речі, як у нас самих, так і в роботі рефері, які ми не можемо контролювати