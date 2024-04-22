Іспанія

Фантастичний перформанс від Лукаса.

Правий латераль мадридського Реала Лукас Васкес, який оформив гол та результативну передачу у матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги з Барселоною (3:2), прокоментував перемогу в "El Clasico". Його слова наводить AS.

"Це було видовищно. Чудовий вечір з нашими фанатами, і ми на це заслужили. Ми зробили великий крок на шляху до чемпіонства.

Команда, незважаючи на залишені сили в Манчестері, знову показала себе з найкращого боку. Ми знову провели чудову гру, віддали всі сили, щоб домогтися цієї перемоги, яка дає нам перевагу в лізі та наближає до титулу.

За п'ять хвилин до кінця ми отримали право на штрафний і сказали собі: "Давайте заб'ємо, давайте переможемо". Ось що уособлюють в собі цей клуб і ця емблема: ми завжди хочемо перемогти, ми боремося до кінця і ніколи не здаємося.

Ми знали, що сьогодні фінал у боротьбі за лігу. Розуміли, що команді потрібна ця перемога. Ми виконали велику роботу і дуже щасливі. Я дуже радий, що зміг допомогти команді. Сьогодні багато чого вийшло, і це важливо для всіх.

Реал проводить дуже хороший сезон у чемпіонаті, ми на правильному шляху. Тепер нам потрібно його завершити, і ми викладаємося на повну", — сказав Васкес.