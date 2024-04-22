Іспанець довів, наскільки він важливий для "вершкових".
Васкес, getty images
22 квітня 2024, 14:20
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про універсала клубу Лукаса Васкеса. Цитує досвідченого італійця AS.
"Очевидно, що він вкрай важливий для нас гравець, справжня легенда клубу і не тільки тому, що він зробив у "El Clasico", а загалом за весь час.
Він конкурує з Карвахалем, якого я вважаю одним із найкращих крайніх захисників у світі, і зробив з Барсою різницю, як і в багатьох інших матчах.
Карвахаль може вийти на поле, але є й інші гравці, такі, як Лукас та Модрич, які перебувають зараз у дуже хорошій формі. Вони здорово допомагають нам, тим більше після такої м'ясорубки, що була в середу", — заявив італійський фахівець.