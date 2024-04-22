Іспанія

Іспанець довів, наскільки він важливий для "вершкових".

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про універсала клубу Лукаса Васкеса. Цитує досвідченого італійця AS.

"Очевидно, що він вкрай важливий для нас гравець, справжня легенда клубу і не тільки тому, що він зробив у "El Clasico", а загалом за весь час.

Він конкурує з Карвахалем, якого я вважаю одним із найкращих крайніх захисників у світі, і зробив з Барсою різницю, як і в багатьох інших матчах.

Карвахаль може вийти на поле, але є й інші гравці, такі, як Лукас та Модрич, які перебувають зараз у дуже хорошій формі. Вони здорово допомагають нам, тим більше після такої м'ясорубки, що була в середу", — заявив італійський фахівець.