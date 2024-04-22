Іспанія

Чергова втрата "блаугранас".

Півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг через травму отриману у матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Реалом вибув до кінця поточного сезону. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, після сьогоднішнього медобстеження у Де Йонга діагностовано розтягнення зв'язок правого гомілкостопа.

Зазначається, що відновлення 26-річного півзахисника триватиме близько п'яти тижнів. Таким чином, Френкі більше не зіграє за "Барсу" в нинішньому сезоні, проте очікується, що він буде готовий прийняти участьв матчах Євро-2024 у складі збірної Нідерландів.

Цього сезону Френкі де Йонг відіграв за Барселону 30 матчів та забив два голи.