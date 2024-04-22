"Матрацники" загострили боротьбу за путівку у ЛЧ наступного сезону.
Ель Чоло, getty images
22 квітня 2024, 16:48
Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку у матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги з Алавесом (0:2). Цитує "Ель Чоло" AS.
"Для нас настав момент, коли ми повинні зберігати спокій і працювати, знаючи, що нас будуть критикувати. Нам доведеться пережити непростий тиждень, але це футбол, і ми живемо заради цього.
Зрозуміло, що ми знаємо причини того, що відбувається з нами в гостьових матчах, але, очевидно, ми не в змозі це вирішити. Від нас, як тренерського штабу, залежить поліпшення цього аспекту, чого нам поки що не вдалося зробити в цьому сезоні", — сказав аргентинський фахівець.
Наразі "матрацники" посідають четверту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи п'ятий Атлетік лише на три пункти.