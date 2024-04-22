Іспанія

"Матрацники" загострили боротьбу за путівку у ЛЧ наступного сезону.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку у матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги з Алавесом (0:2). Цитує "Ель Чоло" AS.

"Для нас настав момент, коли ми повинні зберігати спокій і працювати, знаючи, що нас будуть критикувати. Нам доведеться пережити непростий тиждень, але це футбол, і ми живемо заради цього.

Зрозуміло, що ми знаємо причини того, що відбувається з нами в гостьових матчах, але, очевидно, ми не в змозі це вирішити. Від нас, як тренерського штабу, залежить поліпшення цього аспекту, чого нам поки що не вдалося зробити в цьому сезоні", — сказав аргентинський фахівець.

Наразі "матрацники" посідають четверту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи п'ятий Атлетік лише на три пункти.