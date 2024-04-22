Іспанія

Президент Барси налаштований серйозно, але...

Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що клуб може вимагати перегравання матчу з Реалом, якщо буде доведено, що судді помилково не зарахували гол Ламіна Ямала у "El Clasico".

"Ми негайно звернемося до Технічного комітету арбітрів та Іспанської федерації футболу з проханням надати нам всі кадри, зроблені під час гри.

Якщо підтвердиться, що це був легітимний гол, ми не виключаємо, що вимагатимемо перегравання матчу. Таке вже було в одному з європейських чемпіонатів через помилку VAR", — наводить слова президента Барселони Instant Foot.

Нагадаємо, у матчі 32-го туру іспаснької Ла Ліги між Реалом та Барселоною (3:2) , вінгер "синьо-гранатових" Ламін Ямал після передачі з кутового, пробив по воротах "вершкових". Голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін відбив постріл, але є підозра, що м'яч повністю перетнув лінію воріт.

Головний суддя Сесар Сото Градо просигналізував про те, що гола не було, але потім протягом певного часу консультувався з системою ВАР. Зрештою іспанський рефері підтвердив своє рішення, яке викликало масу суперечок та критики після матчу.