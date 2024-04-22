Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Севілья - Мальорка, Getty Images
22 квітня 2024, 23:56
У рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги Севілья на своєму полі приймала Мальорку.
Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота два голи. Мальорка зуміла відповісти лише одним голом на 95-й хвилині гри.
Севілья - Мальорка 2:1
Голи: Ен-Несірі, 61, Ромеро, 75 - Пратс, 90+5
Севілья: Нюланд — Навас (Ламела, 90), Баде, Рамос, Гудель (Акунья, 81), Окампос — Сумаре, Агуме (Сусо, 46), Торрес — Ромеро, Ен-Несірі (Лукебакіо, 81)
Мальорка: Райкович — Маффео, Вальєнт (Дардер Молл, 71), Раїльйо, Копете, Коста — Родрігес (Санчес, 71), Маскарель (Морланес, 71), Кошта — Радоньїч (Ларін, 60), Мурікі (Пратс, 83)
Попередження: Кошта, Копете.