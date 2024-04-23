Португалець мріє про перехід до іспанського топ-клубу.
БЕРНАРДУ СІЛВА, GETTY IMAGES
23 квітня 2024, 16:27
Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва мріє про трансфер до топ-клубу з іспанської Ла Ліги.
Як повідомляє журналіст Ферран Корреас, португальський хавбек хотів би продовжити кар'єру у каталонській Барселоні.
Бернарду впевнений у тому, що його час у Манчестер Сіті вже добіг кінця. Футболіст хоче прийняти новий виклик та перебратися до іншого чемпіонату.
У контракті Сілва має суму відступних у розмірі 58 мільйонів євро, але "містяни" будуть готові зробити знижку.
Зазначимо, що 29-річний футболіст у цьому розіграші англійської Прем'єр-ліги відзначився шістьма голами та чотирма результативними передачами.