Іспанія

Португалець мріє про перехід до іспанського топ-клубу.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва мріє про трансфер до топ-клубу з іспанської Ла Ліги.

Як повідомляє журналіст Ферран Корреас, португальський хавбек хотів би продовжити кар'єру у каталонській Барселоні.

Бернарду впевнений у тому, що його час у Манчестер Сіті вже добіг кінця. Футболіст хоче прийняти новий виклик та перебратися до іншого чемпіонату.

У контракті Сілва має суму відступних у розмірі 58 мільйонів євро, але "містяни" будуть готові зробити знижку.

Зазначимо, що 29-річний футболіст у цьому розіграші англійської Прем'єр-ліги відзначився шістьма голами та чотирма результативними передачами.