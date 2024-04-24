Іспанія

Іспанський фахівець погодився продовжити обіймати посаду головного тренера "блаугранас".

Головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес прийняв рішення залишитися на своїй посаді, незважаючи на січневу заяву про відхід наприкінці поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сьогодні, 24 квітня, керівництво "блаугранас" провело низку зустрічей із іспанським фахівцем, за підсумками яких Хаві вирішив змінити першочергове рішення піти та продовжити обіймати посаду керманича першої команди.

Зазначається, що президент Жоан Лапорта особисто наполягав на тому, щоб Хаві залишився в клубі. Іспанець у підсумку прийняв умови Барселони.

Залишилися завершити низку формальностей для остаточного закриття питання щодо майбутнього Хаві Ернандеса в якості керманича каталанського клуба.