Іспанія

Переконали.

Віце-президент Барселони Рафа Юсте заявив, що головний тренер каталонців Хаві залишиться в команді на наступний сезон. Його слова наводить Ok Diario.

"Хаві залишиться, він дуже щасливий тут. Ми ніколи не вели переговорів з жодним іншим тренером. Деко довіряє йому на 100%. Рішення вже підтверджено.

Насамперед є проєкт, який він хоче продовжувати розвивати. Проєкт, який формується на основі наших молодих гравців nf який також заснований на тому факті, що Хаві виявив під час чвертьфіналу Ліги чемпіонів наскільки це великий клуб у соціальній масі. Це дає йому величезну силу, щоб продовжувати впевнено виступати з нами

Хаві — це теж проект, він завжди залишався нашим пріоритетом", — сказав Юсте.

Чинний контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

Наразі Барса йде другою у іспанській Ла Лізі, відстаючи від лідируючого Реала на 11 пунктів.

Раніше Хаві заявив, що покине посаду головного тренера Барселони по закінченню цього сезону.