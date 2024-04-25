Іспанія

Пристрасті розпалюються.

Рішення Хаві залишитися на посаді головного тренера Барселони призвело до розколу в раді директорів "блаугранас". Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, рішення Хаві викликало розбіжності в раді директорів Барселони, оскільки керівництво клубу планувало наступний період фінансової звітності без урахування зарплати іспанця.

Повідомляється, що деякі з членів ради директорів можуть подати у відставку, якщо це питання не буде вирішено найближчим часом.