Рішення Хаві залишитися на посаді головного тренера Барселони призвело до розколу в раді директорів "блаугранас". Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, рішення Хаві викликало розбіжності в раді директорів Барселони, оскільки керівництво клубу планувало наступний період фінансової звітності без урахування зарплати іспанця.

Повідомляється, що деякі з членів ради директорів можуть подати у відставку, якщо це питання не буде вирішено найближчим часом.

Чинний контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

Наразі Барса йде другою у іспанській Ла Лізі, відстаючи від лідируючого Реала на 11 пунктів.

Раніше президент Барселони Жоан Лапорта пояснив рішення Хаві залишитися на посаді головного тренера Барселони.