Пристрасті розпалюються.
Хаві, getty images
25 квітня 2024, 15:43
Рішення Хаві залишитися на посаді головного тренера Барселони призвело до розколу в раді директорів "блаугранас". Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, рішення Хаві викликало розбіжності в раді директорів Барселони, оскільки керівництво клубу планувало наступний період фінансової звітності без урахування зарплати іспанця.
Повідомляється, що деякі з членів ради директорів можуть подати у відставку, якщо це питання не буде вирішено найближчим часом.
Чинний контракт тренера з клубом розрахований до 30 червня 2024 року.
Наразі Барса йде другою у іспанській Ла Лізі, відстаючи від лідируючого Реала на 11 пунктів.
Раніше президент Барселони Жоан Лапорта пояснив рішення Хаві залишитися на посаді головного тренера Барселони.