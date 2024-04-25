Іспанія

Жоан Лапорта пояснив рішення Хаві залишитися на посаді головного тренера Барселони.

Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував новину про те, що головний тренер Хаві продовжить роботу у команді після закінчення цього сезону.

"Я радий повідомити, що Хаві продовжить залишатися головним тренером Барселони. Раніше він зробив кілька заяв про те, що подумує про звільнення, але вчора він передав мені свій ентузіазм щодо майбутнього проекту та команди. Більш конкурентоспроможного. Деякі зміни будуть і ми повинні покращитись. Це хороша новина і стабільність — це правило успішних проектів, особливо в цьому випадку.

Коли ми аналізуємо ситуацію, наш тренер завжди думає про найкраще для Барселони. Ми маємо команду з дуже молодими гравцями і їй потрібна ця стабільність. Хаві є еталоном для молоді, і ми бачимо це щодня.

Рада директорів одноголосно підтримала це рішення. Усі, хто був присутнім на засіданні та розмовляв з Хаві згодом, привітали його з цим рішенням.

Суперкубок та Ла Ліга мають виняткову цінність, але зараз дуже важкий час. Цього року ми не досягли наших цілей, але це консолідує проект, який буде більш виграшним у майбутньому. Я прошу вболівальників повірити в цей проект, бо на нас чекає успіх.

Щодо грошей, то Хаві завжди поводився гідно. Із самого початку він заявив, що відмовляється від річного контракту. Це не було питання грошей. І це робить йому честь. Він ніколи не проявляв себе жадібним", — сказав Лапорта на прес-конференції.

Після 32 турів Барселона набрала 70 очок і посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Реала на 11 балів. Позаду йде Жирона, яка має 68 очок.