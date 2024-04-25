Іспанія

Ларжи Рамазані отримав серйозне покарання за образу на адресу арбітра.

Нападник Альмерії Ларжи Рамазані не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках. Про це повідомляє Diario de Almeria.

23-річний бельгієць отримав серйозне покарання за образу головного арбітра.

Інцидент стався наприкінці матчу проти Вільярреала після одного спірного моменту, під час якого Ларжи назвав суддю довбаним ідіотом.

За це Комітет з етики та чесної гри покарав футболіста дискваліфікацією на п'ять поєдинків, а також штрафом у розмірі 2,4 тисячі євро.

У нинішньому сезоні Рамазані провів 31 матч, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Після 32 турів Альмерія набрала 14 очок і посідає останнє, 20 місце в іспанській Ла Лізі.