Ларжи Рамазані отримав серйозне покарання за образу на адресу арбітра.
Ларжи Рамазані, Getty Images
25 квітня 2024, 17:23
Нападник Альмерії Ларжи Рамазані не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках. Про це повідомляє Diario de Almeria.
23-річний бельгієць отримав серйозне покарання за образу головного арбітра.
Інцидент стався наприкінці матчу проти Вільярреала після одного спірного моменту, під час якого Ларжи назвав суддю довбаним ідіотом.
За це Комітет з етики та чесної гри покарав футболіста дискваліфікацією на п'ять поєдинків, а також штрафом у розмірі 2,4 тисячі євро.
У нинішньому сезоні Рамазані провів 31 матч, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять гольових передач.
Після 32 турів Альмерія набрала 14 очок і посідає останнє, 20 місце в іспанській Ла Лізі.