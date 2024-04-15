Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Сосьєдад - Альмерія, Getty Images
15 квітня 2024, 00:25
У рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги Сосьєдад на своєму полі приймав Альмерію.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не зуміли виявити. У підсумку зустріч завершилася результативною нічиєю — 2:2.
Реал Сосьєдад — Альмерія 2:2
Голи: Беккер, 32, Оярсабаль, 59 — Ембарба, 30, 88
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман, Галан — Захарян (Пачеко, 89), Субіменді, Меріно, Барренечеа (Кубо, 70) — Беккер (Турр'єнтес Імас, 70), Оярсабаль (Сілва, 77)
Альмерія: Машиміану — Пубіль, Чумі, Гонсалес, Ланга — Лопі (Баба, 74), Робертоне — Ромеро (Рамазані, 46), Вієра, Ембарба — Баптістао (Рубен Лосано, 70)
Попередження: Норман, Субіменді — Ромеро, Рамазані
Вилучення: Субельдія, 87.