Іспанія

Коментар від півзахисника стосовно екс-товарищів по команді.

Іван Ракітич розповів щодо виступів зі своїми товаришами по Барселоні Ліонелем Мессі та Неймар.

"Неймар — мій улюблений гравець, він завжди в моїй команді, але Мессі — найкращий в історії футболу", — цитує Івана Barca Worldwide.

Іван Ракітич виступав у складі Барселони з 2014 по 2020 роки. За цей час він відіграв за "синьо-гранатових" 310 матчів, забив 35 голів та віддав 42 результативні передачі, вигравши чотири титули у іспанській Ла Лізі та Лігу чемпіонів у сезоні-2014/15. Наразі півзахисник підписав контракт з Аш-Шабом, розрахований до кінця червня 2025 року.

Цього сезону 36-річний гравець провів 32 матчі в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 5 асистів.