Новий етап у кар'єрі хорвата вже розпочався.
Іван Ракітич, фото Аш-Шабаб
31 січня 2024, 00:00
Аш-Шабаб завершив підписання центрального півзахисника Івана Ракітича, передає офіційний сайт саудівського клубу.
За даними transfermarkt, 35-річний хорват підписав контракт, розрахований до кінця червня 2025 року. Раніше він залишив Севілью на правах вільного агента.
В Аш-Шабабі півзахисник виступатиме у футболці з 30-м номером. Зараз колектив співвітчизника Ракітича Ігора Біщана посідає 11-те з 18-ти місць турнірної таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.