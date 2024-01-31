Інше

Новий етап у кар'єрі хорвата вже розпочався.

Аш-Шабаб завершив підписання центрального півзахисника Івана Ракітича, передає офіційний сайт саудівського клубу.

За даними transfermarkt, 35-річний хорват підписав контракт, розрахований до кінця червня 2025 року. Раніше він залишив Севілью на правах вільного агента.

رحبّوا معنا بـ "صفقة الشتاء" في دورينا 🤍🐐 pic.twitter.com/kOuiYKpBoy — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 30, 2024

В Аш-Шабабі півзахисник виступатиме у футболці з 30-м номером. Зараз колектив співвітчизника Ракітича Ігора Біщана посідає 11-те з 18-ти місць турнірної таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.