Іспанія

Відсутність українця у не завадила "вершковим" зберегти свої ворота "сухими".

У рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Реал Сосьєдад приймав Реал Мадрид на Аноета Стедіум.

Гості вийшли вперед у першому таймі завдяки голу Гюлера, для якого сьогоднішня поява у стартовому складі була дебютною конкретно у чемпіонаті Іспанії. Господарі поля досить швидко відновили паритет у зустрічі, але результативний удар ексгравця мадридців Кубо скасували через порушення правил. У другому таймі поєдинку баски виглядали трохи краще за свого суперника, але врятуватися від мінімальної домашньої поразки їм так і не вдалося.

Реал Сосьєдад — Реал Мадрид 0:1

Гол: Гюлер, 29

Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола (Елустондо, 76), Субельдія, Ле Норман (А. Сілва, 89), Галан — Турр'єнтес (захарян, 67), Субіменді, Меріно, Барренечеа (Бекер, 76) — Кубо, Оярсабаль

Реал Мадрид: Кепа — Карвахаль, Мілітао, Н. Фернандес, Ф. Гарсія (Камавінга, 76) — Модрич (Л. Васкес, 84), Чуамені, Себальйос (Вальверде, 68) — Б. Діас (Рюдігер, 76), Хоселу, Гюлер (Вінісіус, 68)

Попередження: Ле Норман, Субельдія, Меріно — Гюлер, Ф. Гарсія, Чуамені, Н. Фернандес