Іспанія

Іспанський захисник справжній "мадридіста".

Лівий латераль мадридського Реала Фран Гарсія поспілкувався з журналістами після перемоги над Реал Сосьєдад (1:0) в рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить Marca.

"Ми приїхали на матч готовими до всього. Приїхали довести, що чемпіонат має бути нашим.

Важливо захищати ці кольори, знати, що виходячи на поле, ти повинен викластися на повну за себе, за товаришів по команді та за тих, хто нас підтримує. Ці три очки значать для нас дуже багато.

Ми знаємо, що у нас склад дуже високого рівня, не тільки стартові 11 гравців. Хто б не вийшов на поле, він віддасть все та може змінити хід гри. Задоволений, як командним, так і особистим рівнем. Ми на крок ближче до нашої мети.

Якщо ми граємо так надійно в обороні, зберігаючи ворота в недоторканності, а таких матчів вже 20 у цьому сезоні, то шанси на перемогу дуже високі.

Всі знають, що у Гюлера особливий талант. Радий за нього. Він заслужив на забитий гол. А тепер відсвяткуємо. В нас гра в Мюнхені за чотири дні, потрібно буде викластися на повну", — сказав Гарсія.