Іспанія

Керманич мадридського клубу прокоментував перемогу над колективом із Сосьєдаду.

Мадридський Реал у рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги переграв Реал Сосьєдад на чужому полі.

Реал Сосьєдад — Реал Мадрид 0:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власних підопічних.

"Я думаю, що всі, хто грав у цьому сезоні менше за інших, виступили дуже добре. Як, наприклад, Арда Гюлер, Дані Себальйос та Фран Гарсія. Вони боролись і наполегливо бились за свій ігровий час, а Арда ще й забив гол і буде важливим гравцем у майбутньому. Немає сумнівів, що він залишиться у нас наступного року.

У останніх матчах Лука Модрич показав, що перебуває у відмінній фізичній формі. Він дуже добре поводився з м’ячем у другому таймі, після того, як ми добре пресингували у першому таймі. Його стан вражає, і, звичайно, він зможе зіграти у вівторок у Мюнхені.

Склад на матч проти Баварії я ще згодом обміркую. Мілітао повноцінно повернувся тільки сьогодні, він вийшов у старті і дуже добре відіграв. Це всі варіанти, які в нас є, і ми оцінимо їх протягом наступних кількох днів.

Куртуа? У нього також є шанс на швидке повернення. Ми побачимо, чи зможе Тібо зіграти проти Кадіса. Я думаю, що зможе. Побачимо впродовж тижня. Мілітао показав, що він може повернутися до своєї найкращої форми, тепер у нього є більше часу для вдосконалення. Ми дуже щасливі через це.

Я розумію, що всі думали, що ми приїхали сюди на прогулянку. Окрім моїх гравців, тому я дуже пишаюся ними — вони показали відданість, належне ставлення і бажання продовжувати перемагати і підтримувати хороший темп. Я маю подякувати їм, тому що вони були вражаючими.

Сосьєдад грає дуже добре. Вони багато пресингують, грають в атакуючий футбол, який мені дуже подобається, і виграти тут нелегко. Але у мене також вражаюча команда, і ми перемогли завдяки стражданням і боротьбі.

Нам залишилося чотири очки до перемоги в лізі. Ми дійсно дуже близькі до цього", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал зіграє вдома проти Кадіса.