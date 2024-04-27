Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 26 квітня 2024 року.

Мадридський Реал у рамках 33 туру іспанської Ла Ліги в гостьовому поєдинку здобув мінімальну перемогу над Реалом Сосьєдад (1:0).

Це був той поодинокий випадок у другій частині цього сезону, коли Карло Анчелотті вирішив залишити українського воротаря Андрія Луніна на лаві для запасних.

І Кепа в підсумку так і не пропустив із гри, хоча м’яч у його воротах таки побував одного разу — гол Кубо на 32 хвилині скасували через фол у розвитку епізоду.

Натомість мадридці незадовго до цього вийшли вперед за рахунком із допомогою удару від Арди Гюлера й у подальшому втримували цю перевагу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Реал Мадрид у рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24:

Реал Сосьєдад — Реал Мадрид 0:1

Гол: Гюлер, 29

Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола (Елустондо, 76), Субельдія, Ле Норман (А. Сілва, 89), Галан — Турр'єнтес (захарян, 67), Субіменді, Меріно, Барренечеа (Бекер, 76) — Кубо, Оярсабаль

Реал Мадрид: Кепа — Карвахаль, Мілітао, Н. Фернандес, Ф. Гарсія (Камавінга, 76) — Модрич (Л. Васкес, 84), Чуамені, Себальйос (Вальверде, 68) — Б. Діас (Рюдігер, 76), Хоселу, Гюлер (Вінісіус, 68)

Попередження: Ле Норман, Субельдія, Меріно — Гюлер, Ф. Гарсія, Чуамені, Н. Фернандес.