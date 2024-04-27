Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Алавес - Сельта, Getty Images
27 квітня 2024, 21:53
У рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги Алавес приймав Сельту.
Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота три голи.
Алавес - Сельта 3:0
Голи: Сімеоне, 48, Гуріді, 54, Бенавіндес, 86
Алавес: Сівера — Горосабель, Теналья, Дуарте (Гевара, 72), Лопес — Бенавіндес, Бланко, Гуріді (Ріоха, 89) — Сімеоне (Панічеллі, 89), Кіке (Сола, 82), Вісенте (Омородіон, 82)
Сельта: Гуайта — Мінгеса, Домінгес Касерес, Нуньєс (Сведберг, 56) — Перес (Родрігес, 78), Жаїлсон, Белтран (Сотело, 73), Санчес (Де Ла Торе, 56) — Аспас, Дувікас (Альєнде, 73), Альварес
Попередження: Дуарте, Бланко, Сівера — Перес, Мінгеса, Альварес.