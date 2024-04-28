Гвідо Родрігес влітку може приєднатися до каталонського клубу.
Гвідо Родрігес, Getty Images
28 квітня 2024, 15:05
Барселона досягла усної домовленості щодо підписання опорного півзахисника Бетіса Гвідо Родрігеса на правах вільного агента, передає журналіст Фабріціо Романо.
За даними Романо, жодних документів поки що не підписано і трансфер не є гарантованим, оскільки сторонам потрібно ще вирішити питання ключових деталей.
Тим не менш, у разі успіху на 30-річного аргентинця очікує контракт на два роки з можливістю його продовження ще на один.
У поточному сезоні Родрігес взяв участь у 25 матчах Бетіса у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.