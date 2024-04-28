Іспанія

Гвідо Родрігес влітку може приєднатися до каталонського клубу.

Барселона досягла усної домовленості щодо підписання опорного півзахисника Бетіса Гвідо Родрігеса на правах вільного агента, передає журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, жодних документів поки що не підписано і трансфер не є гарантованим, оскільки сторонам потрібно ще вирішити питання ключових деталей.

Тим не менш, у разі успіху на 30-річного аргентинця очікує контракт на два роки з можливістю його продовження ще на один.

У поточному сезоні Родрігес взяв участь у 25 матчах Бетіса у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.