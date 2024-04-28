Іспанія

Тренер прокоментував розмови щодо можливого трансферу півзахисника наступного літа.

Головний тренер Барселони Хаві розповів щодо важливості ролі Френкі де Йонга в грі його команди.

"Для мене Френкі де Йонг є ключовим гравцем", — цитує тренера інсайдер Фабріціо Романо.

"Нічого не змінилося, він дійсно важливий для мене. Йому не пощастило з багатьма пошкодженнями, але його рівень завжди був чудовим, я вважаю Френкі ключовим гравцем".

У матчі з Реалом півзахисник мав пошкодження і змушений був залишити поле.

Цього сезону 26-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.