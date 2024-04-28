Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Вільярреал - Райо Вальєкано, Getty Images
28 квітня 2024, 21:36
У рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі приймав Райо Вальєкано.
Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота три голи.
Вільярреал — Райо Вальєкано 3:0
Голи: Серлот, 18, 74, Москера, 69
Вільярреал: Йоргенсен — Феменія, Альбіоль, Москера, Морено (Педраса, 73) — Ахомаш (Коклен, 72), Комесанья, Парехо (Трігерос, 84), Баена — Гедеш (Луис Моралес, 84), Серлот (Терратс, 84)
Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Ратіу, Мумін, Лежен, Чавварія — Паласон (Фалькао, 80), Крешпу да Сілва (Валентін, 81), Сісс (Трехо, 80), Де Фрутос — Камельйо (Гарсія, 64), Лопес (Нтека, 64)
Попередження: Коклен, Альбіоль — Сісс.