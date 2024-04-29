Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Бетіс - Севілья, Getty Images
29 квітня 2024, 00:24
У рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги Бетіс на своєму полі приймав Севілью.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1.
Реал Бетіс — Севілья 1:1
Голи: Іско, 38 - Салас, 56
Реал Бетіс: Сілва — Сабалі, Песселья, Ріад, Міранда — Кардосо — Родрігес, Іско (Еззалзулі, 83) — Форнальс (Фекір, 73), Бакамбу (Жозе, 51), Перес
Севілья: Нюланд — Навас (Салас, 53), Баде, Рамос, Акунья, Окампос (Ламела, 85) — Сусо, Агуме, Сумаре — Ромеро (Лукебакіо, 15), — Бакамбу (Вілліан Жозе, 51).
Попередження: Форнальс, Іско, Кардосо — Ен-Несірі, Сумаре, Сусо, Акунья, Салас.