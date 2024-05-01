Іспанія

У Мадриді розраховують на українського воротаря.

Голкіпер Андрій Лунін вже невдовзі може оновити свою угоду з мадридським Реалом до 2028 року, передає видання The Athletic.

Баварія — Реал 2:2 Відео голів та огляд матчу 30.04.2024

Нинішній контракт 25-річного українця втрачає чинність у кінці червня 2025 року. Зараз сторони перебувають на завершальній стадії переговорів про продовження угоди ще на три роки.

У рамках поновлення зарплата Луніна буде підвищена, щоб відображати його статус головного голкіпера "вершкових" за відсутності бельгійського колеги за позицією Тібо Куртуа.

У поточному сезоні українець взяв участь у 29 матчах Реала у всіх турнірах, пропустивши 27 голів і 12 разів зберігши свої ворота "сухими".

За підсумками першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 проти Баварії на Альянц Арені у Мюнхені Лунін отримав середні оцінки від найвідоміших статистичних порталів.