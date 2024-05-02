Коментар від Роберта стосовно виступів у команді.
Роберт Левандовські, Getty Images
02 травня 2024, 20:57
Роберт Левандовські розповів щодо важливості виступів за Барселону.
"Це особливо бути тут, бути форвардом такого клубу через його історію", — цитує Роберта Mundo Deportivo.
"Це найбільший клуб у світі, і я пишаюся бути його частиною".
Завдяки хет-трику у ворота Валенсії в минулому турі Ла Ліги Роберт став найстаршим автором трьох голів в одному матчі чемпіонату в історії Барселони.
Цього сезону 38-річний гравець провів 44 матчі в усіх можливих турнірах, забив 23 голи та віддав 9 асистів.