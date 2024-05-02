Іспанія

Коментар від Роберта стосовно виступів у команді.

Роберт Левандовські розповів щодо важливості виступів за Барселону.

"Це особливо бути тут, бути форвардом такого клубу через його історію", — цитує Роберта Mundo Deportivo.

"Це найбільший клуб у світі, і я пишаюся бути його частиною".

Завдяки хет-трику у ворота Валенсії в минулому турі Ла Ліги Роберт став найстаршим автором трьох голів в одному матчі чемпіонату в історії Барселони.

Цього сезону 38-річний гравець провів 44 матчі в усіх можливих турнірах, забив 23 голи та віддав 9 асистів.