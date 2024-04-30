Іспанія

Історичне досягнення польського форварда.

Барселона обіграла Валенсію у матчі Ла Ліги — 4:2.

Хет-трик в цьому матчі оформив форвард "блаугранас" Роберт Левандовські. На його рахунку вже 16 голів у Ла Лізі. Ці три голи стали історичними для поляка.

Левандовські вписав себе в історію клубу як найстарший автор хет-трика в історії каталонців у Ла Лізі. На момент переможного поєдинку Роберту було 35 років та 253 дні. За цим показником він випередив попереднього рекордсмена Ладіслава Кубалу (33 роки та 267 днів), а також Обамеянга (32 роки і 247 днів) і Мессі (32 роки та 244 дні).

🚨Robert Lewandowski najstarszym strzelcem hattricka w historii Barcelony w La Liga:



35 l. 253 dni: Lewandowski

33 l. 267 d.: Kubala

32 l. 247 d.: Aubameyang

32 l. 244 d.: Messi. pic.twitter.com/wPXqJt4MTn — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) April 29, 2024

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