Іспанія

Іспанець налаштовує свою команду на дербі.

Цими вихідними на нас чекає битва за друге місце у Ла Лізі між Жироною та Барселоною. Наставник "блаугранас" Хаві висловився про успішний сезон майбутнього суперника.

"Важливий матч. Вони дуже впевнені в собі, їх можна привітати, їхній сезон проходить на чудовому рівні, чемпіонському. Це буде напружений матч, вони дуже рухливі біля свого штрафного майданчика, прекрасні один в один. Винятковий сезон.

З Мічелом я не маю жодних проблем, але є футбольний реванш за перше коло. Вони були дуже сильні, ми погано адаптувалися, погано захищалися у штрафному майданчику. У них злагоджена гра, вони впевнені у собі. Це не особистий виклик, а командний.

Ми погано контролювали їхню штрафну, ці моменти ми проаналізували, Жирона здатна покарати за це, вони домінують у багатьох аспектах гри. Це чудова команда", — вважає Хаві.

Матч Жирона — Барселона відбудеться 4 травня, початок о 19:30.