Німеччина

Німецький хавбек виступає у складі "джмелів" із 2012 року.

Півзахисник дортмундської Боруссії Марко Ройс залишить німецьку команду після закінчення цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Я неймовірно вдячний і пишаюся цим особливим часом у моєму клубі Боруссія Дортмунд. Я провів більше ніж половину свого футбольного життя в цьому клубі та насолоджувався кожним днем, хоча, звичайно, були й складні моменти.

Я вже знаю, що мені буде важко прощатися в кінці сезону. І все ж я радий, що тепер є ясність і ми можемо повністю сконцентруватися на фінальних іграх, які є дуже важливими.

Перед нами стоїть велика мета, і ми всі разом хочемо її досягти. Для цього нам потрібен кожен з наших неймовірних вболівальників, яким я хотів би висловити щиру подяку за їхню неймовірну підтримку протягом багатьох років", — сказав Ройс.

Нагадаємо, Марко виступає у складі "джмелів" з 2012 року, коли перейшов із менхенгладбахської Боруссії за 17 мільйонів євро.

У Дортмунді Ройс провів 424 матчі, в яких забив 168 голів та віддав 128 асистів. У поточній кампанії 34-річний німець відіграв 37 ігор, забив сім голів та віддав сім гольових передач.

Після 31 туру Боруссія Д набрала 57 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Бундесліги.