Іспанія

Досвідчений плеймейкер отримав нагороду за підсумками місяця, що минув.

Атакуючого півзахисника Бетіса Іско визнали найкращим гравцем іспанської Ла Ліги у квітні, передає офіційний сайт турніру.

Протягом місяця, що минув, 32-річний іспанець взяв участь у трьох матчах (228 хвилин) Бетіса у чемпіонаті Іспанії. Асистом він допоміг своїй команді здолати вдома Сельту (2:1) у 31 турі, а у 33-му голом із пенальті приніс колективу Мануеля Пеллегріні нічию у домашньому дербі проти Севільї (1:1).

Загалом, на рахунку Іско 7 голів і 4 асисти у 27 матчах Ла Ліги-2023/24. Він також взяв участь в одному матчі Бетіса у Кубку Іспанії поточного сезону, а у 6 поєдинках Ліги Європи відзначився голом і 2 асистами.

У боротьбі за звання найкращого гравця Ла Ліги у квітні він обійшов нападників Реала Вінісіуса, Сельти Яго Аспаса, Севільї Юссефа Ен-Несірі та Жирони Савіо.

Зазначимо, що минулого місяця нагорода дісталася саме вищезгаданому представнику "вершкових", у лютому переміг нападник Барселони Роберт Левандовські, а у січні — півзахисник Лас-Пальмаса Кіріан Родрігес. У грудні найкращим гравцем турніру був нападник Жирони Артем Довбик, у листопаді — нападник Атлетіко Антуан Грізманн, тоді як у жовтні нагороду отримав півзахисник Реала Джуд Беллінгем. У вересні в номінації переміг нападник Сосьєдада Такефуса Кубо.