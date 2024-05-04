Іспанія

Завершився перший поєдинок 34 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках тридцять четвертого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Хетафе приймав Атлетік на Естадіо Колісеум.

Відкрити рахунок у матчі гості зуміли завдяки зв'язці братів Вільямсів — Ніко асистував на Іньякі. По перерві баски забили вдруге, знову після асисту Ніко на Іньякі. Вже невдовзі колектив Ернесто Вальверде залишився у меншості через вилучення Альвареса. Ще пізніше з поля був вилучений Паредес, тож Атлетік догравав матч удев'ятьох.

Червону картку на 85-й хвилині зустрічі отримав і сам керманич команди Вальверде. За кілька хвилин господарі поля заробили пенальті, але Грінвуд не розібрався з Сімоном. Таким чином, клуб із Більбао здобув важливі для продовження боротьби за місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон три очки.

Хетафе — Атлетік 0:2

Голи: І. Вільямс, 27, 51

На 88-й хвилині Грінвуд не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Хетафе: Сорія — Джене, Максимович (Аленья, 89), Альдерете — Кармона, Моріба (Латаса, 59), Мілья, Ріко (Ангілері, 74) — Родрігес, Грінвуд — Мата (Хорхе, 89)

Атлетік: Сімон — де Маркос, Альварес, Паредес, Лекуе — Прадос, Еррера (Д. Гарсія, 76) — Беренгер (Весга, 62), Гомес (Хаурегісар, 76), Н. Вільямс (Р. Гарсія, 82) — І. Вільямс (Гарсія де Альбеніс, 82)

Попередження: Паредес

Вилучення: Альварес, 58, Паредес, 79 (друга жовта картка)