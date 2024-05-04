Мадридський клуб достроково завоював титул.
Реал Мадрид, Getty Images
04 травня 2024, 21:35
Реал завоював титул чемпіона Іспанії сезону-2023/24.
Мадридський клуб забезпечив собі чемпіонство після того, як Барселона зазнала поразки від Жирони (2:4)
у 34-му турі Ла Ліги, втративши шанси наздогнати Королівський клуб.
Таким чином, команда Карло Анчелотті завоювала титул за чотири тури до кінця чемпіонату.
Зазначимо, що Реал став чемпіоном Іспанії в рекордний 36-й раз і вперше з сезону-2021/22.
Нагадаємо, що також Реал за підсумками сезону ще може виграти Лігу чемпіонів. У першій півфінальній грі мадридський клуб на виїзді зіграв унічию з Баварією (2:2).
Таким чином, український голкіпер Реала Андрій Лунін виграв черговий трофей із мадридською командою.