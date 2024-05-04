Іспанія

Мадридський клуб достроково завоював титул.

Реал завоював титул чемпіона Іспанії сезону-2023/24.

Мадридський клуб забезпечив собі чемпіонство після того, як Барселона зазнала поразки від Жирони (2:4) у 34-му турі Ла Ліги, втративши шанси наздогнати Королівський клуб.

🙌 ¡SOMOS LOS CAMPEONES DE LALIGA 2023/24! 🙌 pic.twitter.com/jSGlGbooKv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 4, 2024

Таким чином, команда Карло Анчелотті завоювала титул за чотири тури до кінця чемпіонату.

Зазначимо, що Реал став чемпіоном Іспанії в рекордний 36-й раз і вперше з сезону-2021/22.

Нагадаємо, що також Реал за підсумками сезону ще може виграти Лігу чемпіонів. У першій півфінальній грі мадридський клуб на виїзді зіграв унічию з Баварією (2:2).

Таким чином, український голкіпер Реала Андрій Лунін виграв черговий трофей із мадридською командою.