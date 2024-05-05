Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Мальорка - Атлетіко, Getty Images
05 травня 2024, 00:12
У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко вирушив на виїзд до Мальорки.
Колектив Дієго Сімеоне здолав господарів із мінімальним рахунком.
Таким чином, Атлетіко відірвався від Атлетіка Більбао на шість очок і все ближче до того, щоб гарантувати собі Лігу чемпіонів на наступний сезон.
Мальорка — Атлетіко 0:1
Гол: Рікельме, 5
Мальорка: Райкович — Маффео (Морланес, 62), Вальєнт (Гонсалес, 76), Раїльйо, Настасич, Лато — Родрігес (Радоньїч, 76), Маскарель (Льябрес, 86), Дардер Молл — Мурікі, Пратс (Ларін, 62)
Атлетіко: Облак — Вітсель, Хіменес, Ермосо (Моліна, 46) — Аспілікуета (Савич, 90), Льоренте, Коке, Барріос, Рікельме — Корреа (Де Пауль, 80), Ліно (Мората, 83)
Попередження: Раїльйо, Мурікі.