У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко вирушив на виїзд до Мальорки. 
Колектив Дієго Сімеоне здолав господарів із мінімальним рахунком. 
Таким чином, Атлетіко відірвався від Атлетіка Більбао на шість очок і все ближче до того, щоб гарантувати собі Лігу чемпіонів на наступний сезон. 

Мальорка — Атлетіко 0:1
Гол: Рікельме, 5

Мальорка: Райкович — Маффео (Морланес, 62), Вальєнт (Гонсалес, 76), Раїльйо, Настасич, Лато — Родрігес (Радоньїч, 76), Маскарель (Льябрес, 86), Дардер Молл — Мурікі, Пратс (Ларін, 62)

Атлетіко: Облак — Вітсель, Хіменес, Ермосо (Моліна, 46) — Аспілікуета (Савич, 90), Льоренте, Коке, Барріос, Рікельме — Корреа (Де Пауль, 80), Ліно (Мората, 83)

Попередження: Раїльйо, Мурікі. 