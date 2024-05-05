Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко вирушив на виїзд до Мальорки.

Колектив Дієго Сімеоне здолав господарів із мінімальним рахунком.

Таким чином, Атлетіко відірвався від Атлетіка Більбао на шість очок і все ближче до того, щоб гарантувати собі Лігу чемпіонів на наступний сезон.