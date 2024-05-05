Іспанія

Помилка, яка перевернула гру.

Захисник каталонської Барселони Серхі Роберто прокоментував поразку у "Каталонському дербі" від Жирони (2:4) у матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги, а також вибачився за свою помилку, яка призвела до другого пропущеного голу "синьо-гранатових" у цій грі.

"До 65-ї хвилини, поки вони не зрівняли рахунок, в нас була перевага за грою. Після того, як вони зрівняли, ми вимкнулися, і я дуже розлючений, тому, що це була моя помилка, я прошу вибачення в команди. До цього моменту ми дійсно грали добре.

Барса домінувала, впевнено володіла м'ячем, ми вийшли на другий тайм, щоб закінчити гру, але після того, як рахунок став рівним, вони отримали заряд впевненості та почали відчувати себе на полі комфортніше. Ми старалися, але не вийшло. Прикро.

Після цієї поразки від нас вже не залежить напряму доля другого місця, нам потрібно вигравати матчі, що залишилися, і сподіватися, що Жирона оступиться", — сказав Серхі Роберто.