Іспанія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Барселони Хаві хоче, щоб його команда психологічно зміцніла перед новим сезоном.

"Коли ми перевершуємо суперника, це не відбивається на табло. Ми контролювали дві гри проти Жирони і Реала, але перемоги від нас вислизнули.

Нам потрібно продовжувати працювати, рухатися вперед. На жаль, я багато разів стикався з подібним у цьому клубі. Ми були чудові протягом 65 хвилин. Треба поліпшити наш ментальний і психологічний стан.

Ми хочемо стати другими. У наступному сезоні багато чого потрібно змінити, щоб краще битися за титули.

Ми будемо битися до кінця. Ми хочемо виграти всі чотири матчі, але потрапляння на другу сходинку вже не залежить тільки від нас", — сказав Хаві.