Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 4 травня 2024 року.

У рамках 34-го туру Ла Ліги-2023/24 Жирона приймала Барселону і здолала її у результативному поєдинку.

Команди обмінялися голами Крістенсена і Довбика у перші чотири хвилини протистояння. У компенсований до першого тайму час Левандовські реалізував пенальті, вивівши гостей вперед. У другій половині зустрічі забивали лише господарі поля. Спочатку Порту з пасу Довбика відновив паритет, після чого відзначився Гутьєррес. Трохи пізніше Порту встановив на табло підсумковий рахунок, оформивши дубль.

Ця звитяга забезпечила першу в історії Жирони участь у Лізі чемпіонів, а також дозволила Реалу достроково стати переможцем поточного сезону чемпіонату Іспанії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Барселона у рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24:

Жирона — Барселона 4:2

Голи: Довбик, 4, Порту, 65, 75, Гутьєррес, 67 — Крістенсен, 3, Левандовські, 45+1



Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Д. Лопес (Порту, 65), Блінд, Гутьєррес — Еррера, Алейш Гарсія — Циганков (Коуту, 64), Мартін, Савіо (Валері, 86) — Довбик.



Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Роберто (Ромеу, 79), Крістенсен (Педрі, 69), Гюндоган — Ямал (Феліш, 84), Левандовські (Торрес, 79), Лопес.



Попередження: Араухо, Роберто