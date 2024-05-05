"Кажани" програли в один гол.
Валенсія - Алавес, Getty Images
05 травня 2024, 21:30
У рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги Валенсія на своєму полі приймала Алавес. Гості здобули мінімальну перемогу над господарями.
Зазначимо, що українець Роман Яремчук вийшов на поле на 76-й хвилині гри на заміну.
Валенсія — Алавес 0:1
Гол: Лопес, 68
Валенсія: Доменек (Ріверо, 34) — Коррея (Фулькьє, 76), Москера, Гасеровські, Васкес Алькальде (Озкачар, 66) — Гонсалес (Яремчук, 76), Пепелу, Герра, Лопес Ногероль — Алмейда (Канос, 46), Дуро
Алавес: Сівера — Горосабель (Марін, 54), Теналья, Абкар, Лопес — Бенавіндес, Бланко (Гевара, 71), Гуріді (Сола, 89) — Вісенте (Ріоха, 89), Кіке (Омородіон, 71), Сімеоне
Попередження: Дуро — Бланко, Теналья, Омородіон.