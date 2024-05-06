Господарі спокійно розібралися з гостями.
Севілья - Гранада, Getty Images
06 травня 2024, 00:20
У рамках 34-го туру чемпіонату Іспанії Севілья на своєму полі приймала Гранаду.
Господарі без проблем здолали гостей, відправивши в їхні ворота три голи.
Севілья - Гранада 3:0
Голи: Акунья, 11, Ен-Несірі, 52, Лукебакіо, 80
Севілья: Нюланд — Навас, Баде, Рамос, Салас (Ньянзу, 74) — Окампос (Меджбрі, 84), Сумаре (Жордан, 90), Агуме, Акунья — Ен-Несірі (Веліс, 84), Ламела (Лукебакіо, 74).
Гранада: Баталья — Мендес, Рубіо, Мікель, Нева — Пеллістрі (Корбяну, 87), Серхіо Руїс (Онгла, 62), Гумбау (Вільяр, 77), Юзвяк — Боє (Мелендо, 77), Аресо (Узуні, 62).
Попередження: Окампос, Баде — Серхіо Руїс, Рубіо.