Іспанія

Англієць у захваті від атмосфери в Мадриді.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем вважає, що зробив правильний вибір, перейшовши в мадридський клуб влітку минулого року.

"Цей клуб особливий. Підписання контракту з мадридським Реалом – найкраще, що коли-небудь траплялося зі мною. Це головна подія 2023 року", – сказав Джуд.

Беллінгем перейшов у Реал із дортмундської Боруссії влітку 2023 року за 103 мільйони євро. Англієць - другий гравець до 21 року за кількістю матчів у Лізі чемпіонів.