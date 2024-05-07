Англія

Легендарний англієць розкритикував бразильця.

Колишній захисник Ліверпуля, а нині відомий футбольний експерт Джеймі Каррагер висловився про гру Каземіро з Крістал Пелес (0:4).

"Каземіро як досвідчений футболіст повинен розуміти, що у нього залишилося три гри на топрівні – два матчі у чемпіонаті та фінал Кубка Англії. Потім він вирушить до МЛС чи Саудівську Аравію.

Я серйозно. Його агент, оточення повинні сказати йому: досить.

Ми знали його як одного з найкращих півзахисників, які домінували в Європі — він, поряд з ним Крос і Модріч. Я поряд не стою з його досягненнями – він вигравав Лігу чемпіонів, грав у збірній Бразилії та Реалі.

Пам'ятаю, коли сам завершував кар'єру, я казав собі: залиш футбол раніше, ніж футбол залишить тебе. Футбол топрівня залишив Каземіро Йому треба покласти край цьому і рухатися далі.

Не потрібно піддавати гравця такому випробуванню. Це був Крістал Пелас. Не Манчестер Сіті, не Реал, при всій повазі до Крістал Пелас", — сказав Каррагер.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед.