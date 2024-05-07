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Форвард дніпрян поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Молодий нападник Дніпра-1 Рамік Гаджиєв прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (1:0), у якому він відзначився переможним голом.

"Неймовірні емоції! Дуже радий, що забив гол, який став переможним. Завжди дуже хочу допомагати команді, бо поруч зі мною неймовірні гравці, і я дуже радий грати разом з ними. І завжди хочу допомагати, щоб після ігор ми були щасливі.

Вважаю, ми дуже добре грали, закривали зони. Ми знали, що вони грають на контратаках, всі швидкі, і їм не можна давати простір. Тож, намагалися перекривати цей простір та не давати їм час. Вважаю, впоралися з цим.

Це була дуже важлива перемога для емоційного стану команди. Ми давно не перемагали, та ще й Кривбас – був такий принциповий матч, було потрібно перемогти", — наводить слова Гаджиєва прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – Кривбас.