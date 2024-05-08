Коментар від Руда стосовно виступів півзахисника.
Руд ван Ністелрой, Getty Images
08 травня 2024, 17:57
Руд ван Ністелрой розповів щодо ігрових якостей Джуда Беллінгема.
"У Джуда Беллінгема так багато голів — це додатковий бонус", — цитує Руда ресурс AS.
"Він чудовий універсал, біжить, захищається, у нього є бачення гри, він робить швидкими переходи.. Ми не можемо вимагати, щоб він був бомбардиром, і, тим не менш, він ним є".
Цього сезону 21-річний гравець провів 38 матчів в усіх можливих турнірах, забив 22 голи та віддав 10 асистів.