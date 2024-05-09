Іспанія

Наразі агент гравця веде переговори з Баварією.

Лівий захисник мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс висловився щодо чуток про можливий перехід до мадридського Реалу.

Канадець учора забив у ворота Королівського клубу і відкрив рахунок у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Проте цього виявилося недостатньо, адже Реал наприкінці зустрічі здійснив камбек і виграв 2:1

"Чи буду я грати на Сантьяго Бернабеу наступного сезону? Наразі мій агент веде переговори з Баварією.

Що б не сталося, я завжди буду вдячний своєму клубу", — цитує Девіса журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, у Альфонсо влітку 2025 року спливає контракт із Баварією. Реал зацікавлений у трансфері.