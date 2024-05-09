Іспанія

Португалець має намір змінити команду цього літа.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва вкотре дав зрозуміти, що готовий піти на скорочення зарплати заради трансферу в Барселону.

За інформацією Sport, португалець готовий відмовитися від великого річного окладу, щоб стати футболістом "синьо-гранатових".

Раніше повідомлялося, що в керівництві Барселони ще не визначилися з планами на Сілву. У півзахисника в контракті прописані відступні в розмірі 60 мільйонів євро, але "синьо-гранатові" не хочуть витрачати такі гроші в умовах фінансової кризи.

29-річний Сілва в нинішньому розіграші англійської Прем'єр-ліги записав на свій актив 6 голів і 5 асистів.