Іспанія

"Блаугранас" наближаються до оформлення трансферу аргентинця.

Перехід опорного півзахисника Бетіса Гвідо Родрігеса до Барселони на правах вільного агента влітку цього року є неминучим, заявляє журналіст Фабріціо Романо.

Команди вже два тижні мають усну домовленість щодо трансферу 30-річного аргентинця, схвалену головним тренером "блаугранас" Хаві. Зараз у Барселоні чекають на вирішення всіх питань із дотриманням фінансового фейр-плей у рамках цієї угоди.

Романо нагадав, що у каталонському клубі на Родрігеса чекає контракт, розрахований до кінця червня 2026 року. Він включатиме опцію продовження ще на сезон.

Протягом поточної кампанії чемпіон світу-2022 взяв участь у 27 матчах Бетіса у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та асистом.